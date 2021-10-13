Україна звернулася до Кабо-Верде через Поклонську: сховатися не вийде навіть в Африці

МЗС України оперативно відреагував на «заслання» прокурорки-зрадниці

Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом. Про це «Главкому» заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці», – сказав дипломат.

Він додав, що МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання «злочинної діяльності громадянки Поклонської».

Як відомо, Путін спровадив прокурорку-зрадницю Поклонську на острів посеред океану.

Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена у розшук.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що прокурорку-зрадницю відправлять працювати на острів посеред океану.

У Кабо-Верде, населення якої становить приблизно 560 тисяч осіб, послом Росії до Поклонської працював 68-річний Володимир Соколенко.

Нагадаємо, у травні Поклонська заявила, що змінює професію. Поклонська тоді заявила, що скоро на новій роботі знову одягне кітель, але не уточнила – який саме.

До слова, нещодавно в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО. Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська знялася у фільмі «Ополченочка» в ролі самої себе.