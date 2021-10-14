РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України

МЗС Росії переконаний, що Україна не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни

Колишня українська прокурорка-зрадниця Наталія Поклонська, яка призначена послом Росії в Кабо-Верде, не буде затримана за запитом України, бо в неї «абсолютний дипломатичний імунітет». Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, пише «Тасс».

«Як глава дипломатичного представництва за Віденською конвенцією про дипломатичні відносини Наталія Поклонська володіє абсолютним імунітетом від подібних заявлених або заявлених ким би то не було дій, у тому числі на шляху прямування туди і назад. Це теж всі повинні розуміти», – сказала Марія Захарова у відповідь на намір української сторони ініціювати затримання експрокурорки-зрадниці.

Захарова також переконана, що Україна не зможе застосувати своє правосуддя на території африканської країни.

Напередодні повідомлялося, що Україна звернулася до Кабо-Верде через Поклонську: «сховатися не вийде навіть в Африці».

МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання «злочинної діяльності громадянки Поклонської».

Як відомо, Путін спровадив прокурорку-зрадницю Поклонську на острів посеред океану.

Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена у розшук.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що прокурорку-зрадницю відправлять працювати на острів посеред океану.

У Кабо-Верде, населення якої становить приблизно 560 тисяч осіб, послом Росії до Поклонської працював 68-річний Володимир Соколенко.

Нагадаємо, у травні Поклонська заявила, що змінює професію. Поклонська тоді заявила, що скоро на новій роботі знову одягне кітель, але не уточнила – який саме.

До слова, нещодавно в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО. Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська знялася у фільмі «Ополченочка» в ролі самої себе.