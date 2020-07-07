Затримані в Афінах. 16 українців третю добу чекають на літак додому



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Українці третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін

Греки погодилися не застосовувати процедуру депортації, за якою українці могли отримати кількарічну заборону на в'їзд до ЄС

Громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

На даний момент там перебувають 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни зробили виняток, як для студентки. Першочергово вона прямувала транзитом до Франції на навчання.

Решта громадян України залишаються в так званому «накопичувачі» для нелегальних мігрантів. Вони так само окремо перебувають у чоловічому та жіночому блоках.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

Втім, станом на ранок вівторка невідомо, чи є домовленість про те, що компанії заберуть українців. Квитки вони не купували.

Також, як стверджується, греки погодилися не застосовувати процедуру депортації, за якою українці могли отримати кількарічну заборону на в'їзд до ЄС.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.

Джерело: Європейська правда