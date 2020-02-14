Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі



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Мартін Чамбі став піонером серед документалістів, що фотографували життя Перуанських Анд

Пейзажна фотографій, сімейні портрети в студії і репортажна зйомка - фотограф Мартін Чамбі вмів все або майже все. У цьому не було б нічого дивного, якби не дві обставини: все це відбувалася на початку XX століття в Перу, а Мартін був корінним індіанцем кечуа.

Народжений в 1891 році в бідному селі, загубленому десь серед гірських вершин, Чамбі випадково побачив фотоапарат у одного колоніста. І буквально захворів. Вивчивши згодом секрети фотосправи, він став піонером серед документалістів, що фотографували життя Перуанських Анд.

В Куско у нього була фотостудія, де він знімав цілі сім'ї. Також Мартін регулярно вів репортажну зйомку на вулицях міста.

Йому ж належать оригінальні фотографії андських пейзажів. Їх він продавав у вигляді листівок. Особливу увагу Чамбіл приділяв життю індіанців і їх культурі.