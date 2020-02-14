  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі

    • Розсилка
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі

    Мартін Чамбі став піонером серед документалістів, що фотографували життя Перуанських Анд

    Пейзажна фотографій, сімейні портрети в студії і репортажна зйомка - фотограф Мартін Чамбі вмів все або майже все. У цьому не було б нічого дивного, якби не дві обставини: все це відбувалася на початку XX століття в Перу, а Мартін був корінним індіанцем кечуа.

    Народжений в 1891 році в бідному селі, загубленому десь серед гірських вершин, Чамбі випадково побачив фотоапарат у одного колоніста. І буквально захворів. Вивчивши згодом секрети фотосправи, він став піонером серед документалістів, що фотографували життя Перуанських Анд.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі
    Перу на початку 20 століття: неймовірні архівні знімки, зроблені індіанцем Мартіном Чамбі

    В Куско у нього була фотостудія, де він знімав цілі сім'ї. Також Мартін регулярно вів репортажну зйомку на вулицях міста.

    Йому ж належать оригінальні фотографії андських пейзажів. Їх він продавав у вигляді листівок. Особливу увагу Чамбіл приділяв життю індіанців і їх культурі.

    Перу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ