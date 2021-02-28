Україна встановила безвізовий режим з кількома карибськими островами
Острів Гренада давно користується популярністю у туристів
Тепер віза не потрібна для відвідин Гренади та Кюрасао
Дві нових безвізових угоди починають діяти для громадян України з понеділка, 1 березня. Зокрема, українці зможуть без віз відвідати Гренаду і нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.
Про це Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Ми розширюємо свободу подорожей для Української попри усі обставини. 1 березня стартує 2 безвізи:
1. Гренада
2. Заморські території Нідерландів: Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба», – написав Кулеба.
Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.
Влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим ще з шістьма країнами.
Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що українці не можуть вільно пересуватися світом не через політичні чи юридичні перепони, а через пандемію коронавірусу.