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    Україна встановила безвізовий режим з кількома карибськими островами

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    Острів Гренада давно користується популярністю у туристів - Україна встановила безвізовий режим з кількома карибськими островами

    Острів Гренада давно користується популярністю у туристів

    Фото: travel.tochka.net

    Тепер віза не потрібна для відвідин Гренади та Кюрасао

    Дві нових безвізових угоди починають діяти для громадян України з понеділка, 1 березня. Зокрема, українці зможуть без віз відвідати Гренаду і нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

    Про це Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Ми розширюємо свободу подорожей для Української попри усі обставини. 1 березня стартує 2 безвізи:

    1. Гренада

    2. Заморські території Нідерландів: Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба», – написав Кулеба.

    Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

    Влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим ще з шістьма країнами.

    Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що українці не можуть вільно пересуватися світом не через політичні чи юридичні перепони, а через пандемію коронавірусу.

    Теги: безвізовий режим міністр українці Україна Південна Америка Дмитро Кулеба
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