Україна встановила безвізовий режим з кількома карибськими островами

Острів Гренада давно користується популярністю у туристів

Тепер віза не потрібна для відвідин Гренади та Кюрасао

Дві нових безвізових угоди починають діяти для громадян України з понеділка, 1 березня. Зокрема, українці зможуть без віз відвідати Гренаду і нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Про це Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми розширюємо свободу подорожей для Української попри усі обставини. 1 березня стартує 2 безвізи:

1. Гренада

2. Заморські території Нідерландів: Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба», – написав Кулеба.

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

Влітку 2020 року Україна ввела безвізовий режим ще з шістьма країнами.

Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що українці не можуть вільно пересуватися світом не через політичні чи юридичні перепони, а через пандемію коронавірусу.