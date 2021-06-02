Українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду

Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз

У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовому режимі з Перу. Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще в 2018 році. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.

Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз. У той же час, громадяни України мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів на рік.

Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім того, наприкінці листопада 2020 року Україна підписав угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

Тим часом, Туреччина уточнила дату, з якої набуде чинності правило про обов’язковий ПЛР-тест при в'їзді для туристів з України. Як повідомили в посольстві України в Туреччині, правило почне діяти з 4 червня.

З цієї дати для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з умов (мати один із зазначених документів):

документ про вакцинацію від Covid-19 зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;

документ, який засвідчує, що особа перехворіла на Covid-19 протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до приїзду.

Транзитні пасажири звільняються від цих зобов’язань.