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    Українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду

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    Українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду
    Фото: tpg.ua

    Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз

    У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів затвердив угоду про безвізовому режимі з Перу. Про безвізовий режим з Перу Україна домовилася ще в 2018 році. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.

    Українці зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз. У той же час, громадяни України мають можливість перебувати в Перу з туристичною метою до 183 днів на рік.

    Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

    Крім того, наприкінці листопада 2020 року Україна підписав угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

    Тим часом, Туреччина уточнила дату, з якої набуде чинності правило про обов’язковий ПЛР-тест при в'їзді для туристів з України. Як повідомили в посольстві України в Туреччині, правило почне діяти з 4 червня.

    З цієї дати для в'їзду до Туреччини необхідно виконати одну з умов (мати один із зазначених документів):

    • документ про вакцинацію від Covid-19 зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;
    • документ, який засвідчує, що особа перехворіла на Covid-19 протягом останніх 6 місяців;
    • негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до приїзду;
    • експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до приїзду.

    Транзитні пасажири звільняються від цих зобов’язань.

    Теги: безвізовий режим українці Перу
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    Українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду