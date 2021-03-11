В Україні розширили список наркотиків, психотропів та прекурсорів

Кабмін додав 36 позицій до списку особливо небезпечних речовин

Кабмін підтримав проект постанови про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 10 березня.

Документ передбачає доповнення переліку новими позиціями, що, на думку авторів, має дати можливість правоохоронним органам на етапі досудового слідства приймати подальші процесуальні рішення.

Зокрема, доповнено список особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - додано 17 нових позицій.

До списку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено, додається ще 36 позицій.

Крім того, п'ятьма найменуваннями доповнено список прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.