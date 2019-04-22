Вбивцю болгарської журналістки Маринової засудили на 30 років в’язниці



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Вікторія Маринова

Підсудний визнав себе винним в зґвалтуванні і вбивстві

Суд в Болгарії засудив до 30 років позбавлення волі Северина Красімірова. Його визнали винним в зґвалтуванні і вбивстві телевізійної журналістки Вікторії Маринової.

Судовий процес завершився 22 квітня в місті Русе на півночі Болгарії.

Підсудний визнав себе винним в зґвалтуванні і вбивстві.

21-річний Северин Красиміров був затриманий у Німеччині за підозрою у вбивстві Вікторії Маринової. За даними слідства, він приїхав до Німеччини з болгарського міста Русе, де знайшли тіло журналістки.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії у справі про вбивство журналістки Марінової затримали румуна українського походження. Пізніше чоловіка відпустили з-під варти за відсутністю доказів його причетності до злочину.

Нагадаємо, 6 жовтня у Болгарії неподалік від міста Русе було знайдене тіло жорстоко вбитої телеведучої одного з місцевих каналів Вікторії Марінової. В ОБСЄ шоковані вбивством болгарської журналістки.

Джерело: Радіо Свобода