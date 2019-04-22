  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вбивцю болгарської журналістки Маринової засудили на 30 років в’язниці

    • Розсилка
    Вікторія Маринова - Вбивцю болгарської журналістки Маринової засудили на 30 років в’язниці
    Вікторія Маринова

    Підсудний визнав себе винним в зґвалтуванні і вбивстві

    Суд в Болгарії засудив до 30 років позбавлення волі Северина Красімірова. Його визнали винним в зґвалтуванні і вбивстві телевізійної журналістки Вікторії Маринової.

    Судовий процес завершився 22 квітня в місті Русе на півночі Болгарії.

    Підсудний визнав себе винним в зґвалтуванні і вбивстві.

    21-річний Северин Красиміров був затриманий у Німеччині за підозрою у вбивстві Вікторії Маринової. За даними слідства, він приїхав до Німеччини з болгарського міста Русе, де знайшли тіло журналістки.

    Раніше повідомлялося, що у Болгарії у справі про вбивство журналістки Марінової затримали румуна українського походження. Пізніше чоловіка відпустили з-під варти за відсутністю доказів його причетності до злочину.

    Нагадаємо, 6 жовтня у Болгарії неподалік від міста Русе було знайдене тіло жорстоко вбитої телеведучої одного з місцевих каналів Вікторії Марінової.  В ОБСЄ шоковані вбивством болгарської журналістки.

    Джерело: Радіо Свобода

    суд кримінал вбивство Болгарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ