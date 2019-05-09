Екс-президент Болгарії закликає зруйнувати газову монополію Росії у своїй країні



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Ми ж можемо побудувати газовий інтерконектор, що зв'яже нас з терміналом в грецькому Александруполісі і тоді ми зможемо купувати зріджений газ від десятка інших постачальників, - болгарський політик

На сьогодні Болгарія купує повністю російський газ, - Плевнелієв

Екс-президент Болгарії (2012-2017) Росен Плевнелієв вважає, що треба зруйнувати в Болгарії газову монополію Росії. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому». Плевнелієв говорить, що на сьогодні Болгарія купує повністю російський газ.

«Ми ж можемо побудувати газовий інтерконектор, який зв'яже нас з терміналом в грецькому Александруполісі. Таким чином ми зможемо спокійно купувати зріджений газ від десятка інших постачальників. Тобто, коли Болгарія побудує свою газову мережу і матиме постачальників-конкурентів, а не тільки одного монополіста», - стверджує болгарський політик.

У такий спосіб, на думку Плевнелієва, Болгарія допоможе зрозуміти Росії, що навіть такій маленькій країні газ повинен продаватися не за монопольною, а за реальною ринковою ціною.

«Сподіваюся, що Болгарія якнайшвидше побудує цей газовий інтерконектор з Грецією. Маю надію, що це відбудеться в період до одного року і ми зможемо купувати газ з різних джерел, зокрема і від Азербайджану, з яким у нас вже підписаний контракт на поставку газу», - зазначає Плевнелієв.

За словами екс-президента Болгарії, країна повинна диверсифікувати джерела доставки для того, щоб купуючи газ у Росії, вона також могла купувати його і в Катарі, і в Азербайджані, і якщо треба буде – у США чи в Норвегії. «Тобто, нам потрібні нові можливості, які зменшать нашу залежність від «Газпрому», - говорить Плевнелієв.

Щодо «Турецького потоку-2», то, політик наголошує, що не буде проти цього проекту тільки в тому випадку, «якщо він дозволить перетворити Болгарію в газовий хаб, тобто, дозволить їй отримувати газ від більш, ніж одного джерела».

«Свого часу президент Георгій Пирванов говорив про «Великий шолом» з повністю російських проектів. Я ж замінив цей «Великий шолом» на осмислені енергетичні пріоритети. Цими пріоритетами були енергетичні лібералізація, ефективність і диверсифікація. По лінії енергетичної ефективності була розроблена національна мільярдна програма. Щодо лібералізації, то ми на сьогодні маємо енергетичну біржу, де різні компанії можуть спокійно купувати електрику. Щодо диверсифікації – то однією її складовою є згаданий вище газовий хаб «Балкан», який, я дуже сподіваюся, все-таки відбудеться», - впевнений Плевнелієв.