Ексагент ФСБ розповів про «фабрику смерті» у Нижньогородській області Росії

На «Заводі імені Свердлова» у Дзержинську виготовляють авіабомби, які застосовуються у війні РФ проти України

На території Нижньогородської області РФ розміщені заводи з виробництва бомб та ракет, якими рашисти атакують Україну

На території Нижньогородської області Росіє є одразу декілька підприємств, які виготовляють бомби та ракети. Про це розповів ексагент Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександр Лісенков, який залишив територію РФ та запросив політичний притулок у Європі, у інтерв’ю Youtube-каналу «Гулагу нет».

За словами Лісенкова, Нижньогородська область Росії завжди була зоною підвищеної активності КДБ/ФСБ, оскільки там знаходяться найбільші і найважливіші стратегічні військові об’єкти. Йдеться про виробництво. Ідеться, зокрема, про «Завод імені Свердлова», який у ЗМІ уже називають «Фабрикою смерті» (в основі назви абревіатура ФАБ – фугасна авіаційна бомба). На цьому заводі виготовляють авіабомби.

Ексагент ФСБ наголосив, що авіабомба ФАБ-9000, яка також виготовляється на цьому заводі, співставна за своєю потужністю з тактичною ядерною зброєю.

Поруч з «Заводом ім. Свердлова» уже більш ніж 50 років знаходить завод вибухових речовин «Кристал». Також поруч знаходиться завод «НИИМаш», на якому виготовляють ракети.

«Тобто все, що зараз летить в Україну – виходить звідти», – наголосив Лісенков.

Також компанія «Арсенал 53» знаходиться біля Дзержинська Нижньогородської області. Підприємство займає територію площею понад 100 гектарів та має велике сховище бомб та ракет.

На території області також є судноремонтний завод «Красное Сормово».

Ексагент ФСБ також розповів, що у Нижньогородській області є центр підготовки військових до відправки в Україну, який має кодову назву «бригада У». За його словами, наглядом за усіма цими об’єктами займається управління ФСБ-П (промисловість).

Нагадаємо, раніше ексагент ФСБ Олександр Лісенков розповів, що під виглядом підрозділів приватної військової компанії «Вагнера» виконувати завдання та проводити спецоперації в Україні їдуть кадрові офіцери ФСБ. Також Лісенков описав роботу спецпідрозділу ФСБ «Вимпел», який активно діяв на окупованих територіях України останні вісім років.

Лісенков також заявив, що вбивство у Києві відомого журналіста Павла Шеремета – це одна із операцій російських спецслужб в Україні.