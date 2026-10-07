Ексканцлер Німеччини відвідав гіпермаркет у Москві, де нещодавно отримав роботу
Шредер у Москві сказав, що «дуже радий бути тут»
У середу, 7 жовтня, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримав посаду в бізнес мережі гіпермаркетів Globus в Росії, відвідав один із її магазинів у Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Виступаючи перед працівниками російського гіпермаркету, Шредер зазначив, що після закінчення середньої школи здобув професійну освіту – три роки вивчав торгівлю, а також працював у магазині кераміки та скла. «Тому я розумію всі ці процеси, що відбуваються в магазині, як можуть нервувати клієнти, покупці, коли вони хочуть, щоб їх обслуговували швидше. І все одно потрібно зберігати холоднокровність, бути спокійним і працювати якнайкраще», – сказав він.
«Я дуже радий бути тут, оглянути цей чудовий гіпермаркет, побачити результати вашої роботи та познайомитися з вами, з чудовими колегами», – додав Шредер.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шредер отримав одну з керівних посад у російському бізнесі мережі гіпермаркетів Globus. Його завданням стане «супровід стратегічного розвитку» бізнесу компанії в Росії.
Згодом у Німеччині політики, політологи та економісти розкритикували колишнього канцлера Герхарда Шредера через його нову роботу в Росії.
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