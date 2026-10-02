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Станції Starlink потрапили під приціл російських спецслужб – ГУР

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Станції Starlink потрапили під приціл російських спецслужб – ГУР
Російські агенти готують диверсії проти Starlink
фото: Reuters

Москва готує нову хвилю гібридних операцій у Європі та планує залучити до диверсій завербованих агентів

Російські спецслужби готують нові гібридні операції на території країн Європейського Союзу та НАТО. Серед імовірних цілей Росії опинилися приймальні станції супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією української розвідки, російські спецслужби отримали завдання посилити свою активність на території держав ЄС та НАТО.

Метою нових гібридних операцій має стати підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Північноатлантичного альянсу.

Для проведення операцій, зокрема диверсійного характеру, Росія планує залучати агентів у Європі, завербованих Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ та Федеральною службою безпеки Росії.

У полі зору російських спецслужб перебувають військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку. Серед імовірних цілей російських спецслужб ГУР окремо називає приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані на території європейських держав.

За даними розвідки, таким чином Росія прагне підірвати підтримку України з боку західних партнерів та одночасно послабити спроможності НАТО.

ГУР попередило, що для реалізації цих планів Москва має намір використовувати агентурну мережу безпосередньо на території європейських держав. Йдеться про людей, завербованих російськими спецслужбами, яких можуть залучати до операцій диверсійного характеру.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив європейські країни про продовження російської кампанії диверсій, підпалів та інших гібридних дій. За його словами, Москва вже випробовує безпеку держав Альянсу, тому союзникам необхідно залишатися пильними та готовими до реагування.

За даними Bloomberg, Росія проводить кампанію гібридної війни на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про підпали, диверсії на промислових об'єктах та замахи. Західні союзники вважають, що такими діями Кремль намагається послабити підтримку України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен також заявили, що Європа не піддасться залякуванню. Німеччина та Нідерланди посилюють співпрацю у сфері розвідки.

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Теги: росія ГУР НАТО

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