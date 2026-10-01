Дмитрієв сказав, що РФ нібито не готує напад на країни ЄС

Дмитрієв назвав «надзвичайно мудрими» слова прем’єр-міністра Литви

Спецпредставник російського диктатора з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв назвав «надзвичайно мудрими» слова прем’єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса про нібито відсутність доказів підготовки Росією нападу на країни ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

«Надзвичайно мудрі слова прем’єр-міністра Литви, який відкрито заявляє, що істерія ЄС навколо «загрози з боку Росії» не ґрунтується на жодних фактах», – сказав Дмитрієв.

Раніше Сінкявічюс, виступаючи на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, заявив, що розвідслужби нібито не мають «реальних доказів» підготовки Росією будь-яких дій проти країн Альянсу.

Водночас раніше Росія пригрозила застосуванням ядерної зброї у разі можливих військових дій Великої Британії або НАТО проти Калінінградської області. У російському посольстві заявили, що спроба блокади регіону або завдання по ньому удару нібито матиме відповідь із використанням усіх доступних Москві засобів, включно з ядерною зброєю.

Згодом влада Литви відреагувала на нові погрози Росії на адресу країн НАТО через Калінінградську область. У Вільнюсі вважають заяви Москви необґрунтованими та розцінюють їх як засіб психологічного тиску.

Зауважимо, що у Литві в межах наймасштабніших щорічних маневрів «Витіс скляутас-2026» відпрацьовують евакуацію мешканців Вільнюса та прикордонних із Білоруссю громад за сценарієм можливого військового вторгнення. Окремо литовські та польські відомства перевіряють процедури переміщення людей через державний кордон.