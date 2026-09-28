Олешки показали ціну територіальних поступок України – Каллас

Головна дипломатка ЄС пояснила, про що часто забувають під час закликів до Києва «просто віддати території»

Гуманітарна катастрофа в окупованих Росією Олешках демонструє, що дискусія про можливі територіальні поступки України стосується не лише землі, а передусім людей, які залишаться під російською окупацією. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони, повідомляє «Главком».

За словами Каллас, ситуація в Олешках показує, з якими наслідками стикаються українці на окупованих Росією територіях.

«Гуманітарна криза в Олешках чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях. Тобто коли дехто каже: чому б їм просто не віддати території, це звучить так легко, чи не так? Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях», – заявила Каллас.

Головна дипломатка ЄС наголосила, що Європейський Союз намагається надати необхідну гуманітарну допомогу та підтримує здатність України захищати своє населення. «Але я думаю, що це також нагадування для всіх нас: справа не в землі, справа в людях», – підкреслила Кая Каллас.

Вона також повідомила, що Європейський Союз «намагається доправити гуманітарну допомогу і намагається допомогти Україні захистити себе та її людей, щоб подібне не повторювалося».

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа. Проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. Нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Втім, 27 вересня 2026 року до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою безпілотників доставили близько чотирьох тонн продовольства. Продукти скинули одразу на 100 визначених локацій міста.

Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу до Олешок і забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.