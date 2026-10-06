Кремль зробив заяву про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзінпіна

Москва каже, що ідея переговорів трьох лідерів поки не перейшла до практичної підготовки

У Кремлі заявили, що ідея тристоронньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзінпіна на саміті АТЕС у Китаї є цікавою, однак її проведення поки не готують на практичному рівні. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, пише «Главком».

«Ідея витає в повітрі. Усі про неї знають, насамперед знають журналісти, ми теж про неї знаємо, але практичним опрацюванням цієї зустрічі поки ще ніхто не займався», – сказав Ушаков.

За його словами, організатором саміту виступає Китай, тому Пекін має спочатку представити учасникам проєкт програми заходу. У ній можуть передбачити час для двосторонніх переговорів лідерів, а також, потенційно, для тристоронньої зустрічі.

«У цій програмі, очевидно, будуть спеціальні вікна і для двосторонніх зустрічей і, можливо, і для тристоронньої, але практичного обговорення на цей рахунок поки ще не було. Але я підтверджую, що це дуже цікава ідея», – заявив представник Кремля.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва має відбутися 18–19 листопада у китайському Шеньчжені. Росія отримала запрошення на захід, а в Кремлі раніше заявляли про плани Володимира Путіна особисто взяти участь у саміті.

Питання можливої зустрічі трьох лідерів порушувалося в Кремлі й раніше. Наприкінці вересня Ушаков припускав, що саме Сі Цзіньпін як господар саміту може виступити ініціатором такого формату. Водночас він наголошував, що підготовка можливої зустрічі Путіна і Трампа на полях саміту тоді ще не розпочалася.

1 жовтня сам Путін заявляв, що Росія підтримує можливість тристоронньої зустрічі з лідерами США та Китаю. Водночас диктатор зазначав, що перед проведенням такого саміту необхідно визначити його порядок денний і теми переговорів.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на проведення у жовтні тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ готовий до переговорів, однак Москва наразі не демонструє готовності до дипломатії.