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«Російські гроші мають цілющу силу?». Нова робота Шредера обурила Німеччину

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Російські гроші мають цілющу силу?». Нова робота Шредера обурила Німеччину
Шредер отримав керівну посаду в Росії
фото: AP

Німецькі політики та експерти звинуватили ексканцлера у «зраді Європи»

У Німеччині політики, політологи та економісти розкритикували колишнього канцлера Герхарда Шредера через його нову роботу в Росії. Ексканцлер займатиметься «супроводом стратегічного розвитку» російського бізнесу мережі гіпермаркетів Globus. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DW.

Депутат Бундестагу та експерт правлячого Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер назвав нову посаду Шредера «зрадою Європи та власної країни». «Той, хто публічно й демонстративно тисне Шредеру руку, тим самим хоче показати свою позицію», – заявив Кізеветтер.

Професор політології Кельнського університету Томас Єґер також критично відреагував на рішення колишнього канцлера. На його думку, у Шредера в Росії «з'явилося нове лобістське замовлення».

Німецький економіст, професор мікроекономіки Бранденбурзького технічного університету в Котбусі Ян Шнелленбах дорікнув 82-річному політику «безсоромністю». Він також згадав про стан здоров'я Шредера, через який той раніше не міг постати перед німецьким судом. «Хіба не казали, що він надто хворий, щоб постати перед німецьким судом? Невже російські гроші мають цілющу силу?» – заявив Шнелленбах.

Нагалаємо, раніше стало відомо, що Шредер отримав одну з керівних посад у російському бізнесі мережі гіпермаркетів Globus. Його завданням стане «супровід стратегічного розвитку» бізнесу компанії в Росії.

Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 до 2005 року та очолював Соціал-демократичну партію Німеччини у 1999–2004 роках. Протягом багатьох років політика критикують через його дружні відносини з Росією та роботу на російські енергетичні компанії. Після початку повномасштабної війни Шредер не дистанціювався від Кремля.

У січні 2026 року колишній канцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з Росією та закликав не демонізувати РФ попри її агресію проти України.

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Теги: росія Німеччина політика робота

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