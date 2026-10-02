Сам Шредер заявив про «важливість збереження» економічних зв’язків та інвестицій у Росії

Герхард Шредер увійшов до наглядової ради компанії, яка управляє мережею гіпермаркетів Globus у РФ

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер отримав посаду в російському бізнесі. Його призначили членом наглядової ради ТОВ «Гіперглобус», яке управляє мережею гіпермаркетів Globus у Росії. Про це повідомляють російське видання РБК з посиланням на прес-службу німецького холдингу, пише «Главком».

За даними журналістів, загальні збори учасників «Гіперглобуса» призначили Шредера до наглядової ради. Ексканцлер Німеччини має брати участь у загальному керівництві компанією та сприяти довгостроковому плануванню її діяльності на російському ринку.

Компанія заявила, що Шредер також займатиметься супроводом стратегічного розвитку бізнесу. Власник «Гіперглобуса» Томас Брух пояснив його призначення необхідністю посилити експертну підтримку компанії. За його словами, багаторічний досвід Шредера у політичному та економічному житті Росії має допомогти бізнесу дотримуватися «орієнтованого на діалог підходу» та знаходити конструктивні рішення.

Сам Шредер заявив про важливість збереження економічних зв’язків та інвестицій у Росії. Окремо він назвав продовольчий сектор фундаментальною сферою співпраці.

«Саме в кризові часи ці зв’язки особливо важливі: вони дають змогу слухати одне одного та знаходити шляхи в майбутнє», – сказав ексканцлер. Його заяву передала пресслужба компанії.

Російський бізнес Globus юридично відокремився від німецької Globus Holding у січні 2025 року. Наразі ТОВ «Гіперглобус» працює в Росії самостійно. За даними журналістів, наприкінці 2025 року мережа мала 22 торгові точки у восьми регіонах РФ.

Призначення Шредера відбулося на тлі посилення контролю російської влади над активами іноземних компаній. Наприкінці вересня російський уряд передав у тимчасове управління активи німецької Metro в Росії. Раніше під зовнішній контроль потрапили російські активи Auchan, «Лемана Про», FM Logistic та Nestlé.

Герхард Шредер був канцлером Німеччини у 1998-2005 роках. Після завершення політичної кар’єри він продовжив працювати з російськими енергетичними компаніями. Зокрема, у 2017–2022 роках очолював раду директорів «Роснефти», а також був головою комітету акціонерів Nord Stream AG – оператора газопроводу «Північний потік».

Також варто зазначити, що у 2026 році президент Росії Володимир Путін називав Шредера бажаним посередником для можливого діалогу між Росією та Європейським Союзом. Проте ЄС не підтримав пропозицію російського диктатора.

Нагадаємо, що виступаючи в Мюнстері на церемонії вручення Вестфальської премії миру НАТО, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німців не вдасться розділити ні гібридними атаками, ні ботами Москви в соцмережах, ні ультраправою «Альтернативою для Німеччини» (АдН) та її російськими покровителями.