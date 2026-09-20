OpenAI анонсувала гуманоїдного робота: що відомо

Сем Альтман заявив, що компанія планує показати перше демо у 2027 році

OpenAI підтвердила, що працює над власним гуманоїдним роботом, а першу демонстрацію технології планує провести у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune та вакансії, опубліковані на сайті OpenAI.

Керівник OpenAI Сем Альтман розповів про розробку в інтерв'ю головній редакторці Fortune Алісон Шонтелл. Журналістка нагадала йому про попередній прогноз щодо появи роботів у 2027 році та запитала, чи залишається цей план актуальним. Альтман підтвердив, що компанія створює людиноподібного робота.

За його словами, наступного року компанія розраховує показати «круте демо» – тобто працездатний зразок або технологічну демонстрацію. Водночас він застеріг від очікувань, що такі машини вже незабаром масово з'являться на вулицях.

«У 2027 році в нас буде круте демо – справді чудове», – сказав Альтман, додавши, що масової появи роботів на вулицях найближчими роками не буде, хоча компанія готує щось вражаюче.

OpenAI вже набирає команду робототехніків

Проєкт має значно конкретніший вигляд, ніж просто довгострокова заява керівника компанії. На кар'єрному сайті OpenAI у напрямі Robotics зараз відкрито 27 вакансій. Компанія шукає фахівців, які працюватимуть як над програмною частиною машин, так і над їхніми фізичними компонентами.

Серед актуальних вакансій є:

інженер із розробки приводів;

фахівець із електромагнітного проєктування приводів;

інженер із розробки зубчастих передач;

інженер систем керування роботами;

інженер електроніки;

інженер прошивок;

інженер із розробки та прототипування електродвигунів;

програмні інженери робототехніки.

В описі вакансій OpenAI зазначає, що команда працює над робототехнікою загального призначення та прагне поєднати можливості передових моделей штучного інтелекту з фізичними системами. Компанія також наголошує, що досліджує різні форми роботів, а не лише людиноподібну конструкцію.

Окремі позиції стосуються безпосередньо приводів – систем, які забезпечують рух механізмів. Інженери працюватимуть над:

моторами й передачами;

сенсорами та електронікою;

системами керування й прошивками;

тестуванням і надійністю;

підготовкою компонентів до виробництва.

Про роботів Альтман говорив ще торік

Нинішня заява не стала першим прогнозом Альтмана щодо роботів. У червні 2025 року він опублікував есе The Gentle Singularity, де припустив, що 2027 рік може стати періодом появи машин, здатних виконувати завдання у фізичному світі.

Альтман описував можливий розвиток подій у кілька етапів: у 2025 році з'являються ШІ-агенти, здатні виконувати реальну інтелектуальну роботу, у 2026-му системи штучного інтелекту можуть почати робити нові наукові відкриття, а 2027-й – принести роботів, здатних діяти у фізичному світі.

У тому ж есе він припускав, що спочатку виробництвом роботів займатимуться люди. Надалі такі механізми, за його сценарієм, зможуть працювати на заводах, перевозити вантажі, добувати й переробляти сировину, а також брати участь у створенні наступних поколінь роботів.

OpenAI вже згадувала гуманоїдів у заявці на торгову марку

Ще один сигнал з'явився на початку 2025 року: OpenAI подала заявку на торгову марку, у переліку потенційних товарів якої зазначені програмовані гуманоїдні роботи, а також людиноподібні машини з функціями комунікації й навчання для допомоги та розваг людей.

Сама заявка не свідчить про затверджений план запуску конкретної моделі. Водночас команда робототехніки, набір інженерів для розробки моторів і приводів та пряма заява Альтмана показують, що компанія вже веде практичну роботу в цьому напрямі.

Нагадаємо, у вересні 2025 року «Главком» писав, що OpenAI формує команду для розробки алгоритмів керування людиноподібними роботами. Тоді компанія шукала фахівців із робототехніки, симуляцій і систем, які дають машинам змогу взаємодіяти з фізичним світом.