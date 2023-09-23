Екскомандира «Вагнера» Медведєва затримано в Норвегії

Колишній найманець боявся, що його екстрадують в Україну, тож вирішив незаконно повернутися до Росії

Норвезькі правоохоронці затримали колишнього командира приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Андрія Медведєва, який намагався повернутися до Росії через страх екстрадиції в Україну. Про це повідомляє The Barents Observer.

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Медведєва затримано вчора ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з РФ, коли він намагався в темряві незаконно перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

Поліція регіону підтвердила виданню інформацію про затримання чоловіка приблизно 20 років. Йому пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил. Однак ані ім’я, ані національність не розголошуються.

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Зазначається, що за кілька годин до спроби перетину кордону екскомандир «Вагнера» зустрівся з журналістом Barents Observer у центрі міста Кіркенес. Медведєв розповів про свій намір знайти когось, хто допоміг би йому перетнути кордон. Він пояснив, що нібито невдовзі його екстрадують в Україну, тож повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Імовірно, після цієї розмови Медведєву вдалось дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію й Росію розділяє неглибока річка.

Досі невідомо, як саме екскомандир «вагнерівців» зміг дістатися до прикордонної водойми, оскільки громадський транспорт сюди не ходить.

Нагадаємо, що колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону «Вагнера» Андрій Медведєв втік із Росії. Він перебуває в Норвегії. У січні екснайманець заявляв, що готовий свідчити проти на той момент ще живого голови ПВК Євгена Пригожина.

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Однак у травні екскомандир ПВК «Вагнер» Андрій Медведєв попросився назад у Росію, навіть якщо його там уб’ють.

Також повідомлялося, що українська діаспора в Норвегії протестує проти надання притулку екснайманцю. При цьому колишній «вагнерівець» упевнений, що його вб'ють у разі екстрадиції в РФ чи Україну.