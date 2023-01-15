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Екскомандир «Вагнера» готовий свідчити проти Пригожина: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екскомандир «Вагнера» готовий свідчити проти Пригожина: деталі
Колишній «вагнерівець» готовий давати покази проти Пригожина
фото з відкритих джерел

Медведєв втік до Норвегії та чекає надання політичного притулку

Колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону «Вагнера» Андрій Медведєв втік з Росії. Наразі він перебуває в Норвегії та готовий свідчити проти голови ПВК Євгена Пригожина. Про це повідомляє Youtube-канал гуманітарного проєкту Gulagu.net.

Чоловік нелегально перетнув кордон в районі населеного пункту «Нікель» Мурманської області ще 12 січня. Після цього він звернувся до правоохоронних органів й попросив політичний притулок. Медведєва доправили в Осло, де надали проживання в центрі для порушників міграційного законодавства. На днях розпочнеться процедура щодо надання політичного притулку й міжнародного захисту.

Зазначається, що чоловік готовий давати покази проти Пригожина, голови ПВК «Вагнера».

Медведєв звернувся до Gulagu.net ще в грудні 2022 року. Разом з товаришем вони попросили допомогти уникнути фірмової страти «Вагнера» із застосування кувалди. Як зазначається, чоловік покинув позиції ПВК після закінчення чотиримісячного контракту, який було підписано 6 липня 2022 року. За цей час він став свідком багатьох страт з боку «вагнерівців», які здійснювались проти тих, хто відмовлявся воювати проти України.

Після виходу з «Вагнера», ПВК намагалась упіймати Медведєва, однак йому все ж вдалося втекти з Росії.

Нагадаємо, ватажок кишенькової «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що у його угруповання «постійно намагаються вкрасти перемогу», натякаючи на повідомлення міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледару.

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Теги: політичний притулок Міноборони Міноборони РФ чоловік кордон притулок Андрій Медведєв ПВК Вагнера Соледар

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