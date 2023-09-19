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Важкий стан Кадирова матиме наслідки для режиму Путіна – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Важкий стан Кадирова матиме наслідки для режиму Путіна – розвідка
фото з відкритих джерел

Розвідка підтверджує важкий стан Кадиров

Стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова оцінюють як важкий. Це матиме наслідки для режиму російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Стосовно Кадирова, на жаль зараз не маємо крапки в цьому питанні, але інформація про кому справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що стан важкий і це сьогодні те, що можна стверджувати точно», – йдеться у заяві.

За словами Юсова, про інші сценарії достеменно перевіреної інформації, якою можна оперувати, наразі немає. Проте ГУР Міноборони може підтвердити важкий стан Кадирова.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про критичний стан голови Чечні. Як повідомляють джерела Obozrevatel у чеченській діаспорі, Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Літаком його доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Наразі його планують перевезти на лікування за кордон, найімовірніше, в ОАЕ.

Згодом лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки про свою смерть, які активно почали ширитися мережею.

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Теги: Рамзан Кадиров розвідка росіяни росія

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