Екскомандир «Вагнера» Медведєв, який просив притулку в Норвегії, проситься до РФ

Медведєв сказав, що почувається «хлопчиком у великій грі» і що більше не хоче бути її частиною

Медведєв не виключає, що його можуть вбити у Росії

Колишній командир ПВК «Вагнер» Андрій Медведєв, який раніше втік до Норвегії та попросив там політичного притулку, тепер проситься назад, навіть якщо його в Росії вб’ють. Про це повідомляє з посиланням на Reuters.

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Медведєв сказав, що почувається «хлопчиком у великій грі» і що більше не хоче бути її частиною. «Нещодавно я вирішив, що готовий повернутися до Російської Федерації. Я сконтакував з російським посольством в Осло, щоб вони допомогли мені повернутися», – сказав Медведєв.

Він наголосив, що ухвалив це рішення самостійно. Медведєв обіцяє завтра подати до посольства документи, які, як він очікує, пришвидшать його повернення до Росії. «Я сподівався знайти тут мир і спокій, облишити всю політику, війну, армію позаду, але зробити це не вдалося. Подивимося, що там буде в Росії. Якщо вони вб’ють мене – окей. Якщо ні – дуже дякую. Якщо я залишуся живим – ще більше спасибі», – сказав Медведєв.

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Нагадаємо, колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону «Вагнера» Андрій Медведєв втік з Росії. Він перебуває в Норвегії та готовий свідчити проти голови ПВК Євгена Пригожина.

Згодом влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, який входив у верхівку ПВК «Вагнер», незаконно перетнув кордон та попросив про притулок.

Також повідомлялося, що українська діаспора в Норвегії протестує проти надання притулку колишньому найманцю. При цьому «вагнерівець» упевнений, що його вб'ють у разі екстрадиції в РФ чи Україну.