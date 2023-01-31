Екскомандир «ПВК Вагнера» вибачився перед українцями

Медведєв наголосив, що усвідомлює причини негативної реакції української діаспори в Норвегії

Українська діаспора в Норвегії протестує проти надання притулку колишньому найманцю. При цьому «вагнерівець» упевнений, що його вб'ють у разі екстрадиції в РФ чи Україну. Про це стало відомо в інтерв'ю норвезькому телеканалу NRK.

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Як розповів сам Медведєв, він отримав повідомлення від української діаспори в Норвегії, яка висловлює свій протест проти надання притулку колишньому «вагнерівцю».

Медведєв каже, що було дві причини, чому він хотів дезертувати і втекти. Російська війна проти України, яку він вважав абсолютно неправильною, а також внутрішня жорстокість групи Вагнера. Він каже, що вони без вагань вбивали тих, хто виступав проти війни.

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«Якщо хтось відмовлявся виконувати наказ, його розстрілювали за законами воєнного часу. Служба безпеки Вагнера приїхала з двома мобілізованими, які відмовилися воювати. Вони вишикували їх і публічно розстріляли», – стверджує «вагнерівець».

Росіянин наголосив, що усвідомлює причини негативної реакції української діаспори в Норвегії.

«Я розумію, що це важко прийняти, згоден. Я негідник для вас. Я просто прошу ще раз звернути увагу на те, що я це усвідомив, нехай навіть пізно, але я це усвідомив і виступив проти цього всього», – прокоментував найманець із «ПВК Вагнера».

За словами чоловіка, в разі екстрадиції в Росію чи Україну на нього чекає смерть. При цьому, як вважає колишній «вагнерівець», у Норвегії його життю також загрожує небезпека.

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Нагадаємо, що у липні 2022 року Медведєв уклав контракт із «Вагнером» на чотири місяці. Його відправили до Сальська, а звідти до окупованої Луганської області, де призначили на посаду командира 1-го відділення 4-го взводу 7-штурмового загону найманців. За словами Медведєва, він брав участь у боях під Артемівськом. За час служби Медведєв став свідком багатьох страт, які робила служба безпеки голови найманців Євгена Пригожина щодо тих, хто відмовлявся воювати проти українців або хотів залишити лави приватної військової компанії.

16 січня Норвегія підтвердила, що Медведєв попросив притулку в країні. Перший час він знаходився на конспіративній квартирі, після переведений в охоронюваний імміграційний центр. 22 січня він був затриманий, проте незабаром його відпустили.

Національна служба кримінальних розслідувань Норвегії, яка бере участь у розслідуванні військових злочинів в Україні, заявила, що допитує Медведєва, який «має статус свідка».