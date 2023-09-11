«Росіяни вирішили, що вбили замало українців»: Тімоті Снайдер про злочин геноциду Росії

Тімоті Снайдер заявив, що російська агресія – це чіткий випадок геноциду українців

Злочини, здійснені Росією під час російського вторгнення в Україну, є геноцидом українців. Довести цю думку та пояснити причини геноциду в інтерв’ю «Європейській правді» вдалося американському історику та письменнику Тімоті Снайдеру.

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«Геноцид – це юридичний термін, визначення якого складається з двох частин. По-перше, має бути намір вчинити геноцид. Тобто треба довести, що у Росії був намір не просто вести війну, а що вона свідомо прагнула знищити українську націю повністю або частково», – пояснює історик.

За словами Тімоті Снайдера, російська влада не приховує намір знищити український народ, а постійно про це говорить. До прикладу, російське державне телебачення майже кожен день говорить щось геноцидальне. Секретар Радбезу Дмитро Медведєв постійно робить геноцидальні заяви щодо України. Президент РФ Путін регулярно говорить геноцидальні речі – наприклад, коли заявляє, що «української нації не існує».

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«По-друге, термін «геноцид» визначає п'ять категорій дій, за яких можлива така кваліфікація – від вбивства представників національної групи до депортації дітей. Росія вчинила усі п'ять! Отже, ми маємо дуже чіткий випадок геноциду українців», – зазначає Снайдер.

Він додає ще один важливий елемент – блокування експорту українського продовольства та його знищення в Україні. Ця блокада покликана обвалити українську економіку, але окрім цього, вона також має чіткі ознаки геноциду.

«Ця війна базується на принципі, що вас не існує. Це увесь принцип війни: у їхньому розумінні немає України, немає українців, немає української культури. Є лише Росія, велика російська історія, велика російська культура», – розповідає історик.

Тімоті Снайдер зазначає, що ідея полягала в тому, щоб прийти та вбити або депортувати найактивніших українців.

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Росіяни справді вважали, що всі навколо хочуть бути росіянами. Але виявилося, що це не так. «Коли план не спрацював, вони вирішили, що причина в тому, що вони вбили замало українців, треба більше. Спочатку ти думаєш, що українцями є лише еліта. Потім розумієш, що коло українців ширше. Лише потім розумієш, що існує ціла українська нація. Якщо ставиш за мету знищити всіх в Україні, крім тих, хто хоче бути росіянами, то згодом розумієш, що таких зовсім небагато», – пояснює Снайдер.

Особливість цього геноциду, за словами історика, в тому, що про нього відкрито говорять на російському телебаченні та в медіа. Коли росіяни починали війну, то відкрито говорили в ефірі, що це – колоніальна місія. Що вони збираються вбити еліту, посадити когось у табори, і тоді решта країни піде за ними. Це вже був геноцид, який далі почав наростати.

Нагадаємо, у червні Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Раніше повідомлялося, що НАТО визнало злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський режим – рашизмом.