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«Шахеди» летіли з двох напрямків: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Шахеди» летіли з двох напрямків: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування
фото з відкритих джерел

Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Російські війська у ніч на понеділок, 18 вересня, атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. Силам ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55», – йдеться в повідомленні.

«Шахеди» летіли з двох напрямків: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ фото 1

Як зазначається у повідомлені, «шахеди» летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим). А пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

«Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55», – додали військові.

За даними ВПС України, 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

«Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей», - йдеться в зведенні щодо збиття ракет.

Нагадаємо, уніч проти 18 вересня на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

У ніч проти 18 вересня у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків російською авіацією крилатих ракет. Про

Теги: росія окупанти війна Миколаїв військові безпілотник ворог

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