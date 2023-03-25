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Експрезидент Росії закликав росіян до піратства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експрезидент Росії закликав росіян до піратства
фото з відкритих джерел

Медведєв запропонував росіянам шукати та завантажувати контент у «правильних піратів»

Колишній президент Росії, заступник голови Радбезу країни-агресорки заявив, що росіяни повинні отримувати доступ до західної музики та фільмів за допомогою піратських ресурсів. Про це передають росЗМІ.

«Ми це нещодавно обговорювали, що їх потрібно позбавити частини немайнових прав, висловлюючись юридичною мовою, яку вони мають тут. Якщо вони пішли від нас, всякі «Нетфлікси» та інші, значить, це все завантажуватимемо, будемо користуватися безкоштовно. А я б все це по мережі розкидав, щоб завдати їм максимальної шкоди. Максимальна шкода, щоб вони збанкрутували!», – сказав Медведєв.

Також Медведєв заявив, що раніше негативно ставився до піратської продукції, оскільки має юридичну освіту. Однак тепер він змінив своє ставлення. Відповідаючи на репліку про те, що іноземна музика все одно зникає з рунету, Медведєв запропонував шукати та завантажувати контент у «правильних піратів».

Нагадаємо, раніше гелікоптер Медведєва при посадці зніс дорожній знак та втратив «хвіст».

Теги: росія Дмитро Медведєв фільм

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