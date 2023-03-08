Гелікоптер Медведєва при посадці зніс дорожній знак та втратив «хвіст» (фото)

Один із керівників Білоярської АЕС заявив, що Медведєва в гелікоптері не було

Вертоліт Мі-8, який належить до кортежу заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, потрапив в аварію під час візиту чиновника на Білоярську атомну електростанцію у свердловській області на початку березня. Про це повідомляє The Moscow Times.

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Вертоліт зачепив дорожній знак під час посадки, в результаті машині відірвало хвостовий гвинт. Це видно на знімках, зроблених на місці події.

Керівник управління інформації та громадських зв'язків Білоярської АЕС Андрій Яшин повідомив, що самого Медведєва під час події у гелікоптері не було, і переадресував усі питання військовим.

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Жителі міста Зарічне, поряд з яким розташований об'єкт, розповіли, що пошкоджений гелікоптер ще 4 березня стояв перед четвертим енергоблоком електростанції в очікуванні ремонту чи евакуації.