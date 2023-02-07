Данілов різко відповів Медвєдєву, який пророкує Україні «корейський сценарій»

Секретар РНБО Олексій Данілов: «Україна − не Корея. Не буде ніяких 38-х і інших паралелей, чужих історій і нав'язаних ззовні сценаріїв»

Україна має вою історію, а не повторюватиме історії інших країн. А війна закінчиться поразкою Росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов коментуючи чергову пропагандистську нісенітницю, яку озвучив Дмитро Медведєв щодо розвитку подій в Україні «за корейським сценарієм»та поділу країни за умовною паралеллю.

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«Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х і інших паралелей, чужих історій і нав'язаних ззовні сценаріїв. Координати руху «російському військовому кораблю» задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють», − написав Данілов у Twitter.

Раніше Данілов заявив, що Збройні сили України здатні завдати удару по території Росії. «Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. У нас є така зброя? Так, маємо», – сказав Данілов.