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    У світі

    Ердоган готовий ввести турецькі війська у Лівію

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    Реджеп Таїп Ердоган:&nbsp;Ми надавали і будемо продовжувати надавати всіляку підтримку уряду Тріполі - Ердоган готовий ввести турецькі війська у Лівію
    Реджеп Таїп Ердоган: Ми надавали і будемо продовжувати надавати всіляку підтримку уряду Тріполі

    Парламент Туреччини проголосує за пропозицію про відправку військ до Лівії вже 8 січня

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що від уряду Лівії надійшло звернення про введення турецьких військ в країну для боротьби з військами генерала Халіфи Хафтара, які наступають на Тріполі.

    Про це повідомляє Al-Monitor.

    «Ми надавали і будемо продовжувати надавати всіляку підтримку уряду Тріполі, який бореться з генералом-путчистом, підтримуваний різними європейськими та арабськими країнами. Оскільки нас туди запросили, ми приймемо прохання направити солдатів», - заявив Ердоган.

    За його словами, парламент Туреччини проголосує за пропозицію про відправку військ до Лівії вже 8 січня.

    Напередодні міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно попросив у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може відправити війська до Лівії на прохання Тріполі для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.

    За його словами, в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК Вагнера і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

    До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

    Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган війна військові Лівія президент парламент
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