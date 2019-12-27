Ердоган готовий ввести турецькі війська у Лівію



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Реджеп Таїп Ердоган: Ми надавали і будемо продовжувати надавати всіляку підтримку уряду Тріполі

Парламент Туреччини проголосує за пропозицію про відправку військ до Лівії вже 8 січня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що від уряду Лівії надійшло звернення про введення турецьких військ в країну для боротьби з військами генерала Халіфи Хафтара, які наступають на Тріполі.

Про це повідомляє Al-Monitor.

«Ми надавали і будемо продовжувати надавати всіляку підтримку уряду Тріполі, який бореться з генералом-путчистом, підтримуваний різними європейськими та арабськими країнами. Оскільки нас туди запросили, ми приймемо прохання направити солдатів», - заявив Ердоган.

За його словами, парламент Туреччини проголосує за пропозицію про відправку військ до Лівії вже 8 січня.

Напередодні міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно попросив у Туреччини військову підтримку «з повітря, землі і моря».

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може відправити війська до Лівії на прохання Тріполі для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.

За його словами, в Лівії незаконно перебувають дві тисячі бійців російської ПВК Вагнера і п’ять тисяч найманців з Судану, які підтримують бунтівного генерала Халіфи Хафтара.

До слова, помічник держсекретаря США Девід Шенкер заявив, що російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні.

Раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.