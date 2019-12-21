«Електропікап Tesla» помітили на російській дорозі



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Російський «електропікап Tesla» на основі ВАЗ-2109

В основі російського «електропікапу Tesla» лежить ВАЗ-2109

Електричний пікап Tesla Cybertruck став по-справжньому модним серед автомобілістів. Він не лише зібрав понад майже 300 тис. замовлень, але вже став об’єктом для копіювання.

Днями поблизу Москви помітили копію новітнього пікапа.

Звичайно ж, перед нами, – не електромобіль. В основі авто лежить ВАЗ-2109, а створили клон хлопці з YouTube-каналу «Гармата гараж».

Tesla Cybertruck – електричний фургон на основі пікапа у стилі кіберпанку, що планує випускати Tesla Inc.. Залежно від моделі на одному заряді проїжджатиме від 400 до 800 км. До 97 км/год (60 миль/год) розганятиметься за 2,9 секунди. Стартова ціна за найдешевшу модель – $39,900. Початок виробництва запланований на кінець 2021 року, а моделі із трьома двигунами – на кінець 2022 року.

Справжній Tesla Cybertruck, початок виробництва якого заплановано на кінець 2021 року.

Стало відомо, який український політик стане першим власником інноваційного електрокару Tesla Сybertruck.