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    У світі

    Судно з Одеси врізалося у набережну Стамбула (відео)

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    Контейнеровоз Songa Iridium прямував з Одеси - Судно з Одеси врізалося у набережну Стамбула (відео)
    Контейнеровоз Songa Iridium прямував з Одеси

    За 13 хвилин до зіткнення судно Songa Iridium повідомило про механічну несправність

    У п’ятницю, 27 грудня, у Стамбулі в набережну Босфорської протоки врізався контейнеровоз Songa Iridium, який прямував з Одеси.

    Про це повідомляє CNN.

    Вантажне судно під прапором Ліберії вдарилося об берегову лінію протоки в районі османської фортеці на європейському березі Босфору. Через це рух через протоку тимчасово було зупинено.

    У заяві губернатора Стамбула йдеться, що за 13 хвилин до зіткнення судно Songa Iridium повідомило про механічну несправність.

    На борту контейнеровоза перебувало 20 осіб. Судно після аварії відбуксирували.

    Туреччина Одеса Стамбул корабель аварія
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