Судно з Одеси врізалося у набережну Стамбула (відео)



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Контейнеровоз Songa Iridium прямував з Одеси

За 13 хвилин до зіткнення судно Songa Iridium повідомило про механічну несправність

У п’ятницю, 27 грудня, у Стамбулі в набережну Босфорської протоки врізався контейнеровоз Songa Iridium, який прямував з Одеси.

Про це повідомляє CNN.

Вантажне судно під прапором Ліберії вдарилося об берегову лінію протоки в районі османської фортеці на європейському березі Босфору. Через це рух через протоку тимчасово було зупинено.

У заяві губернатора Стамбула йдеться, що за 13 хвилин до зіткнення судно Songa Iridium повідомило про механічну несправність.

На борту контейнеровоза перебувало 20 осіб. Судно після аварії відбуксирували.