Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки
Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу
Президент України Володимир Зеленський назвав США партнером головним партнером у питанні безпеки. Глава держави також подякував своєму американському колезі – Джо Байдену – за виділену військову допомогу. Про це повідомляє телеканал «Дім».
«Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент, момент конфлікту на Сході країни, є партнером номер один у сфері безпеки», – сказав Зеленський.
Глава держави попросив міністра оборони США Ллойда Остіна передати президенту Джо Байдену подяку за постійну підтримку України і територіальної цілісності країни.
Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу в розмірі $60 млн.
«Ми отримали ту військову допомогу, яку обговорювали під час мого візиту (в США – ред.). Ми дуже вдячні, наша армія дуже вдячна за підтримку Сполучених Штатів Америки», – додав президент.
Сьогодні глава Пентагону також заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.
Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.
Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.
Повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.
Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.