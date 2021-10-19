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    Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки

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    Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США - Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки
    Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США
    Фото: Офіс президента

    Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу

    Президент України Володимир Зеленський назвав США партнером головним партнером у питанні безпеки. Глава держави також подякував своєму американському колезі – Джо Байдену – за виділену військову допомогу. Про це повідомляє телеканал «Дім».

    «Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент, момент конфлікту на Сході країни, є партнером номер один у сфері безпеки», – сказав Зеленський.

    Глава держави попросив міністра оборони США Ллойда Остіна передати президенту Джо Байдену подяку за постійну підтримку України і територіальної цілісності країни.

    Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу в розмірі $60 млн.

    «Ми отримали ту військову допомогу, яку обговорювали під час мого візиту (в США – ред.). Ми дуже вдячні, наша армія дуже вдячна за підтримку Сполучених Штатів Америки», – додав президент.

    Сьогодні глава Пентагону також заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

    Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

    Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

    Повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.

    Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

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    Теги: США НАТО армія Володимир Зеленський боєприпаси президент
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    Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки