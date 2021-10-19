Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки

Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський назвав США партнером головним партнером у питанні безпеки. Глава держави також подякував своєму американському колезі – Джо Байдену – за виділену військову допомогу. Про це повідомляє телеканал «Дім».

«Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент, момент конфлікту на Сході країни, є партнером номер один у сфері безпеки», – сказав Зеленський.

Глава держави попросив міністра оборони США Ллойда Остіна передати президенту Джо Байдену подяку за постійну підтримку України і територіальної цілісності країни.

Зеленський також попросили главу Пентагону передати Байдену подяку за виділену Україні військову допомогу в розмірі $60 млн.

«Ми отримали ту військову допомогу, яку обговорювали під час мого візиту (в США – ред.). Ми дуже вдячні, наша армія дуже вдячна за підтримку Сполучених Штатів Америки», – додав президент.

Сьогодні глава Пентагону також заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

Повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.