ФБР опублікувало «Протоколи сіонських мудреців»



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Пізніше ФБР видалило свій пост і заявило, що публікація була зроблена за допомогою бота, тому не супроводжувалася жодними коментарями

Антисемітський 139-сторінковий документ не супроводжувався жодними коментарями з боку відомства

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США опублікувало у своєму Twitter-акаунті посилання на розміщені на його сайті «Протоколи сіонських мудреців» і піддалося різкій критиці в соцмережах. Про це написало Daily Mail.

Посилання на антисемітський 139-сторінковий документ, який до цього був розміщений на сайті електронної бібліотеки ФБР, з'явилася на сторінці бюро в Twitter ввечері в середу, 19 серпня.

При цьому документ не супроводжувався жодними коментарями з боку відомства, які засуджують викладені в «Протоколах» твердження і підкреслюють неприйнятність антисемітських поглядів, що викликало невдоволення серед багатьох користувачів соцмереж.

Зокрема, деяким здалося, що, оприлюднюючи подібні матеріали без будь-яких приміток, ФБР фактично сприяє поширенню в суспільстві антиєврейських настроїв і робить їм додаткову рекламу.

«Неймовірно. У той час, коли антисемітських атак стає все більше ... », - обурився один з користувачів Twitter.

«Акаунт держслужби поділився самим антисемітським документом в історії», - поскаржився інший.

Також публікацію ФБР засудили в Державному музеї Аушвіц-Біркенау, де відзначили, що публікувати подібні документи поза будь-яким контекстом неприпустимо.

Пізніше ФБР видалило свій пост і принесло вибачення всім, кого він міг зачепити. Як заявили у відомстві, публікація була зроблена за допомогою бота, тому не супроводжувалася жодними коментарями.

«Протоколи сіонських мудреців» - збірник текстів, імовірно, складений в кінці XIX - початку XX століття, в якому описується план євреїв щодо завоювання світового панування. Поширенню книг з цими текстами, зокрема, сприяв американський промисловець і засновник Ford Motor Company Генрі Форд, який профінансував випуск близько 500 тисяч примірників збірки. Пізніше «Протоколи сіонських мудреців» використовувалися пропагандистами нацистської Німеччини для підвищення рівня ненависті до євреїв в німецькому суспільстві.

Історики вважають «Протоколи» містифікацією, а прихильники теорії змови вважають, що тексти справжні.