Вибух у Бейруті: президент Лівану долучає до розслідування ФБР



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Причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри Фото AFP

У США пообіцяли допомогти, при цьому не втручатися у внутрішні справи Лівану

Президент Лівану Мішель Аун зустрівся з помічником держсекретаря США з політичних питань, послом Девідом Хейлом, послом США в Бейруті Дороті Ши і американськими дипломатами, повідомляє пресслужба ліванського лідера.

«Посол Хейл передав співчуття президенту Ауну від президента США Дональда Трампа і держсекретаря США Майка Помпео в зв’язку з жертвами вибуху в бейрутської порту, підкресливши, що США стоять на стороні Лівану і ліванців в цьому важкому випробуванні», — йдеться в повідомленні.

Хейл зазначив, що президент США розпорядився, щоб Америка була готова надати допомогу Лівану. Він також подякував президенту Ауну за згоду Лівану прийняти групу з Федерального бюро розслідувань (ФБР) для участі в розслідуваннях, що проводяться ліванськими судовими органами.

Посол США також заявив, що його країна не буде втручатися у внутрішні справи Лівану, але співпрацюватиме з ліванськими властями і союзниками. Крім того, посол Хейл підкреслив важливість проведення реформ і продовження боротьби з корупцією, вважаючи, що «це відкриває можливості» для співпраці з МВФ.

У свою чергу, президент Лівану Мішель Аун запевнив, що зараз ведуться розслідування вибуху в бейрутському порту, і що необхідна допомога в з’ясуванні обставин прибуття судна з вантажем нітрату амонію до Бейрута.

«Президент Аун також привітав групу ФБР США з надання ліванській стороні допомоги в проведенні розслідувань і вказав, що в даний час проводиться розслідування відносно ряду нинішніх і колишніх посадовців порту, вказавши, що новий уряд, який буде сформований, буде прагнути до проведення реформ в якості своєї першочергової задачі», — повідомили у пресслужбі ліванського лідера.

Нагадаємо, в результаті вибуху в бейрутському порту зруйновано близько 8 тисяч будівель. Кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.

Як повідомлялося, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану в понеділок, 10 серпня, подав у відставку.