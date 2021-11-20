Фінляндія планує будівництво паркану на кордоні з Росією

Раніше питання зведення паркану відкинули через можливу шкоду флорі та фауні місцевості

Будівництво загороджень на російському кордоні має перешкодити мігрантам перетинати кордон поза контрольно-пропускних пунктів

У Фінляндії обговорюється питання про можливе будівництво паркану на кордоні з Росією, поки експерти сходяться на думці про його недоцільність, повідомляє в суботу громадська телерадіомовна корпорація Yle.

Раніше, 12 листопада, колишній міністр внутрішніх справ, депутат від опозиційної коаліційної партії Кай Мюккянен в політичному виданні Demokraatti висловив побажання, щоб уряд розглянув питання про будівництво загороджень на російському кордоні, які не дозволили б мігрантам перетинати кордон поза контрольно-пропускних пунктів.

«Фахівці будівельної сфери визнали ідею сміховинною і нездійсненною через відсутність на кордоні необхідної інфраструктури, в тому числі доріг», – йдеться в повідомленні.

Керівник центру з оцінки ризиків прикордонної служби Фінляндії Мікко Лехмус заявив, що законодавчих перешкод для будівництва паркану немає. У той же час, як він вважає, будівництво було б вкрай скрутним і не захистило б від нелегальних переходів в достатній мірі.

Заступник командувача прикордонною службою Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі в інтерв'ю Yle теж висловив думку, що будівництво паркану на кордоні недоцільно. Водночас він вважає, що зведення огорож може бути виправдане поблизу прикордонних пунктів.

Будівництво паркану на російському кордоні у Фінляндії обговорюється не вперше.

Від ідеї відмовилися 4 січня 2019 року, коли хотіли створити перешкоду переміщенню диких кабанів. У фінському Мінсільгоспі тоді вирішили, що «це складне для будівництва та обслуговування спорудження, яке також завадить біорізноманіттю не тільки у Фінляндії, але і матиме негативний вплив на скандинавську і західноєвразійську флору і фауну».

Нагадаємо, Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Читайте також: