Польща готується до спроби масового прориву кордону з боку мігрантів (відео)

Оборонне відомство країни заявило про підготовку білоруськими силовиками спроби масового прориву кордону

Польська сторона підозрює білоруських силовиків у підготовці прориву мігрантів через пункт пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні. Про це у Twitter повідомив польський журналіст Станіслав Зарін.

Кілька годин тому мігранти влаштували тисняву та знесли частину дротяної огорожі.

Наразі люди сидять уздовж паркану, сплять, встановлюють намети, розпалили вогнища.

W okolicy przejścia w Kuźnicy gromadzą się kolejne oddziały białoruskie.



To kontrolowana przez Białoruś eskalacja wydarzeń na granicy z Polską. pic.twitter.com/bTeqKsCydA — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 15, 2021

У Міністерстві оборони Польщі повідомляють про стрілянину на польському кордоні, яку вважають черговою провокацією з боку Білорусі.

«Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, імовірно, з холостих набоїв – це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери», – повідомили польські силовики.

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