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    Польща готується до спроби масового прориву кордону з боку мігрантів (відео)

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    Мігранти встановлюють намети поблизу КПП - Польща готується до спроби масового прориву кордону з боку мігрантів (відео)
    Мігранти встановлюють намети поблизу КПП
    фото: Stanisław Żaryn/Twitter

    Оборонне відомство країни заявило про підготовку білоруськими силовиками спроби масового прориву кордону

    Польська сторона підозрює білоруських силовиків у підготовці прориву мігрантів через пункт пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні. Про це у Twitter повідомив польський журналіст Станіслав Зарін.

    Кілька годин тому мігранти влаштували тисняву та знесли частину дротяної огорожі.

    Наразі люди сидять уздовж паркану, сплять, встановлюють намети, розпалили вогнища.

    У Міністерстві оборони Польщі повідомляють про стрілянину на польському кордоні, яку вважають черговою провокацією з боку Білорусі.

    «Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, імовірно, з холостих набоїв – це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери», – повідомили польські силовики.

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    Теги: Польща мігранти Twitter журналіст
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    Польща готується до спроби масового прориву кордону з боку мігрантів (відео)