Підіграв російській пропаганді, – Кулеба відреагував на заяви президента Болгарії про Крим

Кулеба різко відреагував на висловлювання Радева про український Крим

«Я розповім Румену Радеву, що таке драма»

Наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам і підіграв російській пропаганді. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Болгарії Румена Радєва, який назвав анексований Крим «російським».

«Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді», – написав Кулеба у Twitter.

Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді. https://t.co/HsxN0o551m — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2021

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев на дебатах назвав окупований Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

Пізніше президент Болгарії Румен Радєв у відповідь на запитання журналістів повторно прокоментував свою позицію щодо Криму – анексія – порушення, але півострів на даний момент – «російський».

Нагадаємо, на загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

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