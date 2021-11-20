Путінський радник та ідеолог війни на Донбасі пророкує «розширення Росії»

Владислав Сурков взявся прогнозувати масштабні геополітичні зміни

Росію у майбутньому чекає розширення і частка в «новому Всесвітньому збиранні земель». Про це написав колишній помічник президента Росії Владислав Сурков у колонці для російських ЗМІ.

За словами Суркова, зараз світ насолоджується своєю багатополярністю, парадом пострадянських націоналізмів і суверенітетів, проте в подальшому повернуться глобалізація і інтернаціоналізація і «накриють це сутінкове багатополяр'я».

«І Росія отримає свою частку в новому Всесвітньому збиранні земель (вірніше, просторів), підтвердивши свій статус одного з небагатьох глобалізаторів, як бувало в епохи Третього Риму або Третього Інтернаціоналу», – вважає колишній помічник диктатора.

Сурков також пояснив, що Росія буде розвиватися не тому, що це добре чи погано, а «тому що це фізика».

Зазначимо, Владислава Суркова вважають ідеологом та безпосереднім організатором захоплення Росією Криму та війни на Донбасі. Також про нього відомо, від початку подій 2014 і аж до 2020 року, коли Сурков пішов з посади помічника президента РФ, він безпосередньо курував у російській владі питання, пов’язані із так званими ЛНР та ДНР. У російському політикумі Сурков має репутацію мислителя та візіонера, також він є автором кількох художніх книжок.

Раніше повідомлялося, що Владислав Сурков, який раніше виконував роль неформального координатора угруповань «ДНР»-«ЛНР» й стояв біля витоків «русской весны», може знову повернутися до кураторства окупованою частиною Донбасу. Зокрема, Сурков мав забезпечувати партію Путіна «Єдина Росія» голосами на осінніх виборах до Держдуми РФ.

Відомо, що Сурков подбав про укладення меморандуму між ЄР і об'єднанням російських найманців «Союз добровольців Донбасу» (СДД), яке відбулося в травні 2021 року. Саме Сурков є ідеологом ССД.

Раніше у ЗМІ було оприлюднено аудіозапис розмови двох людей із голосами, схожими на голоси Медведчука і Суркова. Ці особи обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.