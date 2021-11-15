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    Поляки показали, що зараз відбувається на кордоні (відео)

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    Транспорт білоруських військових, що, ймовірно, керують біженцями - Поляки показали, що зараз відбувається на кордоні (відео)
    Транспорт білоруських військових, що, ймовірно, керують біженцями
    фото: Z Obiektywem Obok Munduru

    Більшість людей просто сидять прямо перед польськими силовиками

    Ситуація на польсько-білоруському кордоні досі напружена. Пресслужба польської армії показала кадри, як колона біженців рухається до пункту пропуску Брузги–Кузня.

    «Переселення мігрантів із імпровізованого табору до прикордонного переходу в Брузги–Кузні є спланованою операцією білоруських служб. Керування, швидше за все, ведеться з командної машини, розташованої у задній частині колишнього табору мігрантів», – заявляє польське командування.

    Крім цього, виклали відео, де видно, як мігранти розводять багаття вже на самому пропускному пункті. Більшість людей просто сидять прямо перед польськими силовиками.

    Нагадаємо, МЗС Польщі заявило, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

    Також близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі.

    Теги: Білорусь мігранти кордон біженці
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    Поляки показали, що зараз відбувається на кордоні (відео)