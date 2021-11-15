Поляки показали, що зараз відбувається на кордоні (відео)

Більшість людей просто сидять прямо перед польськими силовиками

Ситуація на польсько-білоруському кордоні досі напружена. Пресслужба польської армії показала кадри, як колона біженців рухається до пункту пропуску Брузги–Кузня.

«Переселення мігрантів із імпровізованого табору до прикордонного переходу в Брузги–Кузні є спланованою операцією білоруських служб. Керування, швидше за все, ведеться з командної машини, розташованої у задній частині колишнього табору мігрантів», – заявляє польське командування.

Kolejne grupy migrantów są kierowane przez białoruskie służby pod przejście graniczne w Kuźnicy pic.twitter.com/TghHZNVTo5 — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Крім цього, виклали відео, де видно, як мігранти розводять багаття вже на самому пропускному пункті. Більшість людей просто сидять прямо перед польськими силовиками.

Po stronie białoruskiejw pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach,cudzoziemcy tworzą od rana koczowisko-palą ogniska i rozstawiają namioty.Miejsce gdzie do tej pory koczowali przy linii granicy, jest w tej chwili puste-służby białoruskie dostarczają tam wodę i drewno.#zgranicy pic.twitter.com/WgL2zBtODS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Нагадаємо, МЗС Польщі заявило, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Також близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі.