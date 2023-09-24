Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку

Диктатор тоді не надто стежив за своїм іміджем, адже вбрався у дешевий спортивний костюм

Фінська телерадіокомпанія Yle оприлюднила добірку відео за участю нинішнього російського диктатора Володимира Путіна та колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Кадри було знято на початку 1990-х років у Фінляндії, коли головний воєнний злочинець Росії обіймав посаду голови комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга.

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Зафільмували російських посадовців на розкішній віллі Thomesto Group на півдні Фінляндії. Очевидно, Путін тоді не надто стежив за своїм іміджем, адже вбрався у дешевий спортивний костюм та майку-алкоголічку.

На тлі Собчака, своєї колишньої дружини Людмили та інших людей на відео, Путін поводиться скуто і намагається не проявляти емоцій. На відео є лише один момент, коли диктатор дозволив собі сміятися – під час гри в настільний теніс.

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На одному відео майбутній диктатор не зміг стримати емоцій та пожартував. Коли Собчак різав величезний шмат м'яса, Путін видав, що відео тепер можна продавати, щоб показати жебракам-росіянам, як харчується мер Санкт-Петербурга.

До слова, Путіна давно підозрюють у тому, що він використовує двійників. Сама тема з’явилась десь У 2015-му, коли російський журналіст Кашин відзначив одночасну появу різних Путіних на Алтаї і в Кремлі (хоча вперше про двійників заговорили ще 2003-го через явну хворобливість тодішнього Путіна на фото). Наразі «двійники Путіна» стали трендом серед «хороших росіян».

Зауважимо, що розвідка повідомила, навіщо Путіну двійники.