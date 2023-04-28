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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

«Двійники Путіна» стали трендом серед «хороших росіян»

glavcom.ua
Путіна давно підозрюють у тому, що він використовує двійників
фото з відкритих джерел

Уперше про двійників заговорили ще 2003-го через явну хворобливість тодішнього Путіна на фото

Забавно, але щойно фіксація «двійників Путіна» стала масовим трендом – негайно розгорнулось приховане змагання «хто перший це зауважив».

Будете сміятись, але найзапекліше сперечаються за перше місце «хорошиє русскіє» Соловєй і Піонтковскій (хоча, звісно, прямо вони цього не заявляють і ніколи не визнають). Ґуґл чесно фіксує: Піонтковскій почав говорити на цю тему минулої осені, а активізувались вони з Соловйом вже з цього січня-лютого.

От тільки сама тема двійників з’явилась десь так року 2015-го, коли російський журналіст Кашин відзначив одночасну появу різних Путіних на Алтаї і в Кремлі (хоча вперше про двійників заговорили ще 2003-го через явну хворобливість тодішнього Путіна на фото).

Однак якщо вже змагатись, то і я мушу вставити свої 5 копійок. Точно не скажу, коли я включив тему «двійники Путіна» в постійний набір своїх жартів, але найдавніша публікація з моєю фотожабою на цю тему, яку я знайшов (але вона точно не перша, це я пам’ятаю), – листопад 2017-го.

«Двійники Путіна» стали трендом серед «хороших росіян» фото 1

А вже у 2018-му я потрапив до кремлівського санкційного списку – єдиний не чиновник, не політик, не бізнесмен, навіть не журналіст. Причин прицільно позначати мене «ворогом Росії», по суті, жодних – ну хто я такий для таких масштабів?!

Проте один знайомий зі спецслужб тоді озвучив мені їхню версію: це саме через мої фотожаби і пости на тему «Путін і двійники». Смішні, суто розважальні – але, як виявилось, достатньо дошкульні (бо я ще й по зросту карликового сцаря регулярно топтався). Це, виявляється, серйозно вкурвило когось в Кремлі – достатньо серйозно, щоб запровадити і щодо мене персональні санкції.

Все, цей козир ніяким «хорошим русскім» не перебити!

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Теги: санкції путін чиновник

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