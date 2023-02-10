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Розвідка повідомила, навіщо Путіну двійники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, навіщо Путіну двійники
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Якщо говорити про фізичний стан, так, є інформація про важкі хвороби, зокрема й онкологію, яка безумовно впливає на працездатність Путіна»

Російський диктатор Володимир Путін вже давно невиліковно хворий, саме тому Кремль часто використовує його двійників на різноманітних заходах. Про це сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про фізичний стан, так, є інформація про важкі хвороби, зокрема й онкологію, яка безумовно впливає на його працездатність, на інтенсивність його роботи. Звідти і довгі паузи, коли він зникає, і якась неоковирна поведінка в публічних місцях. Власне, звідси й історія про двійників», – сказав Юсов.

За словами речника, аби підтримувати якусь видимість роботи і того, що Путін ще на щось спроможний росіяни, імовірно, використовують якихось «біороботів», які і виконують цю функцію.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти. 

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Теги: росіяни британська розвідка диктатор Кирило Буданов хвороби путін історія розвідка

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