Росія здала Вірменію. Тепер Путіну буде легше «повернути» Україні Крим і Донбас

Російська пропаганда видає геополітичну поразку Кремля як прояв перемоги та мудрості президента Путіна

Росії краще зараз, до кінця року, самостійно закінчити війну і вивести свої війська з території України

Кремль боявся виникнення «другого фронту», окрім російсько-української війни, яка пожирає всі сили путінської Росії. Тому Росія стала здавати свої позиції в Сирії та Ірані – Китаю, на Південному Кавказі – Туреччині.

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Вся російська пропаганда видає цю геополітичну поразку Кремля як прояв перемоги та мудрості президента Путіна.

Тепер, коли путінська Росія легко здала Карабах та Вірменію альянсу Туреччина-Азербайджан, Кремлю буде легше «повернути» Крим та Донбас Україні.

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Росії краще зараз, до кінця року, самостійно закінчити війну і вивести свої війська з території України, ніж отримати в недалекому часі непереборні проблеми для майбутнього російської держави.