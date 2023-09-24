Росія здала Вірменію. Тепер Путіну буде легше «повернути» Україні Крим і Донбас
Росії краще зараз, до кінця року, самостійно закінчити війну і вивести свої війська з території України
Кремль боявся виникнення «другого фронту», окрім російсько-української війни, яка пожирає всі сили путінської Росії. Тому Росія стала здавати свої позиції в Сирії та Ірані – Китаю, на Південному Кавказі – Туреччині.
Вся російська пропаганда видає цю геополітичну поразку Кремля як прояв перемоги та мудрості президента Путіна.
Тепер, коли путінська Росія легко здала Карабах та Вірменію альянсу Туреччина-Азербайджан, Кремлю буде легше «повернути» Крим та Донбас Україні.
Росії краще зараз, до кінця року, самостійно закінчити війну і вивести свої війська з території України, ніж отримати в недалекому часі непереборні проблеми для майбутнього російської держави.
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