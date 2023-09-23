Буданов пообіцяв засмутити Путіна

Начальник Головного управління розвідки заявив, що атаки на Кримський міст продовжуватимуться

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пообіцяв, що атаки на Кримський міст продовжуватимуться. Про це генерал-лейтенант повідомив у інтерв'ю The War Zone.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Питання не в тому, завдамо чи не завдамо удару. Ми робимо це регулярно, тому доведемо справу до кінця. Це лише питання часу», – зазначив Буданов.

На уточнювальне запитання, якою буде реакція президента Росії Володимира Путіна, глава ГУР відповів: «Він знову засмутиться. Що він може зробити».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

До слова, раніше Буданов розповів, як Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams.

Також Буданов пояснив, чому під час бойових дій на фронті в Україні обидві сторони майже не використовують бронетехніку. За його словами, причинами є насиченість територій мінами та висока щільність артилерійського вогню.