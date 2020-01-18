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    У світі

    Forbes: у рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер

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    Forbes: у рейтингу найбагатших людей світу змінився лідер

    Тепер найбагатшою людиною планети є Бернар Арно

    Джефф Безос, власник Amazon, вже не є найбагатшою людиною у світі, принаймні на даний момент.

    Про це повідомляє Forbes.

    «Внаслідок падіння акцій компанії Amazon на 0,7% (на 760 мільйонів доларів) її власник Джефф Безос був посунутий із першого місця в рейтингу найбагатших людей світу», – йдеться в повідомленні.

    Тепер найбагатшою людиною планети (вже не вперше) є Бернар Арно – очільник виробника предметів розкоші LVMH (до неї входять такі бренди, як Louis Vuitton і Dior). 17 січня акції LVMH подорожчали на 0,7%, а статки Арно зросли на 1,9 мільярда доларів. Наразі загальне багатство цього француза оцінюється у 117 мільярдів доларів.

    Нагадаємо, найбагатший спортсмен десятиріччя подарував собі на Різдво авто за півмільйона доларів.

    Як повідомлялося, Forbes назвав найуспішніших мільярдерів десятиліття.

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