В Instagram появилась маска с сумками Jacquemus



Пройти тест Jacquemus самостоятельно можно после добавления фильтра в свой набор

Забавные маски в Instagram — одно из самых интересных и популярных нововведений недавнего времени. Их создают многие знаменитости и бренды, а недавно тематическое развлечение появилось и для поклонников марки Jacquemus.

Сейчас в социальной сети особенно популярны маски, которые наугад определяют, какой вы сказочный герой или какое имя вам больше подходит. Недавно похожее онлайн-гадание разработал и бренд Jacquemus, о сумках которого мечтают модницы во всем мире.

Новая фильтр-маска называется Which _ Are You, а ее суть в том, чтобы определить, какая модель сумки подходит вам по характеру.

Она была создана совместно с рекламным агентством Yoann et marco и, конечно же, создатель бренда Симон Порт Жакмюс уже испытал ее на себе.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dazed Fashion (@dazedfashion) 8 Січ 2020 р. о 1:22 PST

Он опубликовал видео в инстаграме, в котором на лбу меняются модели сумок, среди которых такие нашумевшие модели, как Le Chiquito и Le Panier. В итоге дизайнеру выпала белая сумка Le Riviera.

Последовать его примеру может каждый, а найти маску можно в аккаунте @yoannetmarco.