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    В Instagram появилась маска с сумками Jacquemus

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    В Instagram появилась маска с сумками Jacquemus

    Пройти тест Jacquemus самостоятельно можно после добавления фильтра в свой набор

    Забавные маски в Instagram — одно из самых интересных и популярных нововведений недавнего времени. Их создают многие знаменитости и бренды, а недавно тематическое развлечение появилось и для поклонников марки Jacquemus.

    Сейчас в социальной сети особенно популярны маски, которые наугад определяют, какой вы сказочный герой или какое имя вам больше подходит. Недавно похожее онлайн-гадание разработал и бренд Jacquemus, о сумках которого мечтают модницы во всем мире.

    Новая фильтр-маска называется Which _ Are You, а ее суть в том, чтобы определить, какая модель сумки подходит вам по характеру. 

    Она была создана совместно с рекламным агентством Yoann et marco и, конечно же, создатель бренда Симон Порт Жакмюс уже испытал ее на себе. 

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    Допис, поширений Dazed Fashion (@dazedfashion)

    Он опубликовал видео в инстаграме, в котором на лбу меняются модели сумок, среди которых такие нашумевшие модели, как Le Chiquito и Le Panier. В итоге дизайнеру выпала белая сумка Le Riviera.

    Последовать его примеру может каждый, а найти маску можно в аккаунте @yoannetmarco.

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