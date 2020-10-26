Фото дня. Як глава МЗС Росії носить маску
Це було помітно 26 жовтня під час візиту міністра Лаврова до Греції
Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова викрили в дивному носінні медичної маски. На це звернув увагу Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Лавров напередодні з візитом приїхав до Греції і провів зустріч з міністром закордонних справ республіки Нікосом Дендіас. При цьому під час протокольної зйомки журналісти зробили кілька знімків Лаврова в масці, після чого в соціальних мережах почали сміятися над російським міністром. Або маска виявилася маленькою для голови Лаврова, або він надів її неправильно, але фотографії вийшли дуже комічними: підборіддя і частина рота чиновника виявилися не покриті. На ще кількох фотографіях можна помітити, що Лавров сидів з дурним виглядом тривалий час, ніяк не намагаючись поправити маску і опустити її трохи нижче на підборіддя.
Журналісти написали, що глава зовнішньополітичного відомства в цілому рідко носить маску. Відзначається, що його візит в Грецію став головною темою в місцевих ЗМІ, незважаючи на відмову пускати журналістів на зустріч глав МЗС.
FM @NikosDendias warmly welcomes #Russia FM S. #Lavrov at @GreeceMFA-a timely visit to reaffirm historic ties&further enhance bilateral relations & coop— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 26, 2020
Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας υποδέχεται τον Ρώσο ΥΠΕΞ S.Lavrov στο Υπ.Εξωτερικών -ιστορικοί δεσμοί, ενίσχυση σχέσεων & συνεργασίας pic.twitter.com/Sf8VAeEmGj
Раніше міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант надів медичну маску лише за кілька спроб, осоромився в ефірі місцевого телебачення. Перший раз він надів маску прямо на очі, закривши майже все обличчя. Потім у нього не вийшло зачепити петлі маски за вуха, після цього міністр надів маску, але криво. У підсумку він поправив її, після чого подякував усім, і запис закінчилася.