Фото дня. Як глава МЗС Росії носить маску



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У соціальних мережах підняли на сміх главу МЗС Росії Сергія Лаврова, який дивно надів медичну маску під час візиту до Греції

Це було помітно 26 жовтня під час візиту міністра Лаврова до Греції

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова викрили в дивному носінні медичної маски. На це звернув увагу Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Лавров напередодні з візитом приїхав до Греції і провів зустріч з міністром закордонних справ республіки Нікосом Дендіас. При цьому під час протокольної зйомки журналісти зробили кілька знімків Лаврова в масці, після чого в соціальних мережах почали сміятися над російським міністром. Або маска виявилася маленькою для голови Лаврова, або він надів її неправильно, але фотографії вийшли дуже комічними: підборіддя і частина рота чиновника виявилися не покриті. На ще кількох фотографіях можна помітити, що Лавров сидів з дурним виглядом тривалий час, ніяк не намагаючись поправити маску і опустити її трохи нижче на підборіддя.

Журналісти написали, що глава зовнішньополітичного відомства в цілому рідко носить маску. Відзначається, що його візит в Грецію став головною темою в місцевих ЗМІ, незважаючи на відмову пускати журналістів на зустріч глав МЗС.

FM @NikosDendias warmly welcomes #Russia FM S. #Lavrov at @GreeceMFA-a timely visit to reaffirm historic ties&further enhance bilateral relations & coop



Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας υποδέχεται τον Ρώσο ΥΠΕΞ S.Lavrov στο Υπ.Εξωτερικών -ιστορικοί δεσμοί, ενίσχυση σχέσεων & συνεργασίας pic.twitter.com/Sf8VAeEmGj — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 26, 2020

Раніше міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант надів медичну маску лише за кілька спроб, осоромився в ефірі місцевого телебачення. Перший раз він надів маску прямо на очі, закривши майже все обличчя. Потім у нього не вийшло зачепити петлі маски за вуха, після цього міністр надів маску, але криво. У підсумку він поправив її, після чого подякував усім, і запис закінчилася.