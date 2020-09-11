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    Сінгапурські вчені розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу

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    <div>Також &laquo;розумні маски&raquo; можуть використовуватися в лікарнях для віддаленого спостереження за показниками хворих на Covid-19</div> - Сінгапурські вчені розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу
    Також «розумні маски» можуть використовуватися в лікарнях для віддаленого спостереження за показниками хворих на Covid-19

    Спеціальні датчики збирають дані про температуру тіла, насичення крові киснем, артеріальний тиск і частоту серцебиття

    Вчені з Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, здатну виявляти ознаки зараження коронавірусом. При цьому систему можна вбудувати в будь-яку маску, повідомляє Straits Times.
     
    Так, фахівці створили спеціальну «систему моніторингу», датчики якої дозволяють збирати дані про температуру тіла, насичення крові киснем (сатурацію), артеріальний тиск і частоту серцебиття. На основі цих показників можна зробити висновок про зараження коронавірусом.
     
    «Ми побачили, що коли пацієнти з Covid-19 перебували в палатах-ізоляторах, медпрацівники повинні були входити туди знімати показники температури і показники насичення крові киснем кожні 30 хвилин або близько того... Тому ми задалися питанням: чи можна допомогти працівникам, які перебувають на передньому краї боротьби з коронавірусом, і знизити ризики, з якими вони стикаються», – заявив газеті професор і виконавчий директор Інституту дослідження матеріалів та інженерної справи Ло Сянь Цзюнь.
     
    Система, розроблена фахівцями, складається з сенсорів, які покриті полімерним матеріалом – він використовується для виготовлення дитячих іграшок. Матеріал, в який встановлюються датчики, за запевненнями вчених, гнучкий і водостійкий. Туди також вбудований передавач сигналу Bluetooth, за допомогою якого можна відправляти дані на додаток для смартфона в режимі реального часу.
    Всю цю систему можна вшити, за словами професора, в багаторазову або одноразову маску, в ті місця, з якими дотикаються щоки. Теоретично маску, забезпечену чіпами, можна випрати і використовувати повторно.
      
    Дослідники планують провести клінічні випробування своєї системи ближче до кінця вересня, з надією вивести її на ринок в майбутньому. Виробництво однієї системи в лабораторних умовах коштує близько 50 сінгапурських доларів (приблизно, 36,5 долара США), але якщо виробництво стане масовим, вартість однієї такої маски коштуватиме близько 20 сінгапурських доларів (в районі 14,6 долара США).
     
    США ринок влада
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