Сінгапурські вчені розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу



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Також «розумні маски» можуть використовуватися в лікарнях для віддаленого спостереження за показниками хворих на Covid-19

Спеціальні датчики збирають дані про температуру тіла, насичення крові киснем, артеріальний тиск і частоту серцебиття

Вчені з Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, здатну виявляти ознаки зараження коронавірусом. При цьому систему можна вбудувати в будь-яку маску, повідомляє Straits Times

Так, фахівці створили спеціальну «систему моніторингу», датчики якої дозволяють збирати дані про температуру тіла, насичення крові киснем (сатурацію), артеріальний тиск і частоту серцебиття. На основі цих показників можна зробити висновок про зараження коронавірусом.

«Ми побачили, що коли пацієнти з Covid-19 перебували в палатах-ізоляторах, медпрацівники повинні були входити туди знімати показники температури і показники насичення крові киснем кожні 30 хвилин або близько того... Тому ми задалися питанням: чи можна допомогти працівникам, які перебувають на передньому краї боротьби з коронавірусом, і знизити ризики, з якими вони стикаються», – заявив газеті професор і виконавчий директор Інституту дослідження матеріалів та інженерної справи Ло Сянь Цзюнь.

Система, розроблена фахівцями, складається з сенсорів, які покриті полімерним матеріалом – він використовується для виготовлення дитячих іграшок. Матеріал, в який встановлюються датчики, за запевненнями вчених, гнучкий і водостійкий. Туди також вбудований передавач сигналу Bluetooth, за допомогою якого можна відправляти дані на додаток для смартфона в режимі реального часу.

Всю цю систему можна вшити, за словами професора, в багаторазову або одноразову маску, в ті місця, з якими дотикаються щоки. Теоретично маску, забезпечену чіпами, можна випрати і використовувати повторно.

Дослідники планують провести клінічні випробування своєї системи ближче до кінця вересня, з надією вивести її на ринок в майбутньому. Виробництво однієї системи в лабораторних умовах коштує близько 50 сінгапурських доларів (приблизно, 36,5 долара США), але якщо виробництво стане масовим, вартість однієї такої маски коштуватиме близько 20 сінгапурських доларів (в районі 14,6 долара США).