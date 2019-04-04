Фріланд і Помпео обговорили ситуацію в Україні



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Христя Фріланд та Майк Помпео

Глави МЗС Канади та Держдепартаменту США провели зустріч у Вашингтоні

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та державний секретар США Майк Помпео обговорили у Вашингтоні, зокрема, відносини між Україною та Росією.

Про це за результатами зустрічі розповіли у МЗС Канади, повідомляє «Укрінформ».

«Дискусія точилася щодо таких тем: Україна та Росія, Венесуела, Північна Корея й процес ратифікації нової Північноамериканської угоди про вільну торгівлю», - зазначили у МЗС.

У відомстві додали, що ця зустріч також надала можливість «обговорити спільні ключові зовнішньополітичні та безпекові проблеми, одночасно посиливши двосторонню співпрацю між Канадою та США».

«Міністр чітко заявила, що застосування розділу 232 до імпорту канадської сталі та алюмінію є невиправданим, та закликала США відмовитися від цього», - наголосили у Фріланд.

Як повідомляв «Главком», у березні Канада оголосила про продовження на три роки військової місії Unifier в Україні.

Нагадаємо, з серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ЗСУ