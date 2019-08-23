«Все дуже просто»: глава МЗС Канади пояснила, як Росія може повернулися до G8



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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

Канада не може примиритися із порушенням Росією міжнародного права шляхом вторгнення та анексії Криму й підтримки війни на Донбасі

Лише звільнивши Крим та припивши війну на Донбасі Росія зможе повернутися до G8.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Думаю, всі ми будемо раді привітати Росію, яка виявить бажання знову стати порядним членом нашої групи держав-однодумців, відданих верховенству права та демократії. Зробити це Росія може звільнивши Крим та припинивши війну на Донбасі. Все дуже просто», - прокоментувала Фріланд ініціативу Дональда Трампа повернути Росію до G8.

Міністр наголосила, що вона особисто і Канада загалом «мають дуже чітку позицію щодо цього».

«Ми не можемо примиритися із порушенням Росією міжнародного права шляхом вторгнення та анексії Криму й підтримки війни на Донбасі. Саме через це Росія була виключена із G8», - сказала вона.

Також у Білому домі назвали обов’язкові умови для повернення Росії до G8.

Напередодні ввечері Володимир Зеленський подзвонив прем’єрміністру Канади Джастіну Трюдо.

Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Також Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Туском.

У четвер прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.

Раніше Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

Згодом Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку.

Зазначимо, що Німеччина виступила проти повернення Росії в G8. Також прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8.

Напередодні Зеленський вперше відреагував на ідею повернення Росії до Великої вісімки.

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Джерело: Укрінформ